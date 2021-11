Nell’ultima settimana in Molise i numeri della pandemia sono in leggera risalita. I nuovi contagi sono 60 contro i 52 dei sette giorni precedenti. Sale anche il tasso di positivita’ che e’ al 2,4 per cento (nella settimana precedente era all’1,9). Gli attualmente positivi passano dai 115 di lunedi’ scorso ai 141 di oggi. Invariata invece la situazione dei ricoveri: restano 7 i pazienti al Cardarelli. I malati in terapia intensiva rispetto a lunedi’ scorso scendono da 2 a 1.