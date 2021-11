E’ destinato a sgonfiarsi il caso del presunto primario No Vax rilevato da Rai tre Molise e oggetto di un servizio televisivo nel corso del quale sono state riportate conversazioni che il medico in questione, Giuseppe Germele, primario del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Timoteo di Termoli che, raggiunto al telefono da Telemolise, smentisce. Non ho capito da dove siano state estrapolate quelle presunte conversazioni mandate in onda da Rai tre Molise – dice Germele – ma sicuramente non mi sono mai espresso in quei termini, a meno che non stessi scherzando.

La vicenda, in realtà, è assai diversa da quello che potrebbe sembrare. Giuseppe Germele è sprovvisto di green pass in quanto ha ricevuto la somministrazione di una sola dose di vaccino lo scorso 18 maggio, somministrazione a seguito della quale ha subito reazioni avverse con calo della vista; reazione della quale è stata come da procedura informata l’Azienda sanitaria regionale. E’ questa la ragione della mancata somministrazione della seconda dose e dell’assenza di green pass. Sempre nel corso della conversazione telefonica con Telemolise, il primario ha detto che è in attesa di capire bene l’evoluzione delle sue condizioni di salute prima di procedere alla assunzione della seconda dose.

Non solo quindi Giuseppe Germele smentisce gli stralci mandati in onda e conferma la sua disponibilità alla seconda dose ma rappresenta anche la sua personale posizione di medico che ha raggiunto l’età pensionabile. Nonostante tutto – dice – sono rimasto in servizio proprio per garantire una copertura in questo periodo drammatico, soprattutto in considerazione del fatto che è difficilissimo reclutare anestesisti e rianimatori.

Sulla vicenda c’è da segnalare una operazione di controllo effettuata ieri pomeriggio dal Nas, nucleo anti sofisticazioni, presso l’ospedale San Timoteo di Termoli. Complessivamente – invece – sono 19 le procedure di sospensione dal servizio avviate dall’Asrem per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale.