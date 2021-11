Share on Twitter

I Carabinieri di Montefalcone nel Sannio hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari, emessa dal Gip di Campobasso, nei confronti di un 40enne del posto con precedenti. Era accusato, tra le altre cose, di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate. Reati commessi tra febbraio settembre di quest’anno. A febbraio, mentre il medico era andato a casa sua per curarlo, dopo un atto di autolesionismo, l’uomo lo ha aggredito ferendolo ed è stato denunciato. Le indagini dei Carabinieri hanno poi portato a scoprire che aveva comportamenti violenti anche nei confronti della madre e di disturbo nei confronti dei vicini. Il 40enne è ora in una comunità terapeutica in provincia di Campobasso ai domiciliari.