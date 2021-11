Ancora un premio per la Pasticceria “Gerri” di Agnone. Questa volta il riconoscimento arriva dal giornalista e scrittore Paolo Massobrio che nella nuova edizione de “Il Golosario – Guida alle cose buone d’Italia” ha segnalato l’attività agnonese come una delle 10 migliori in Italia per la categoria “pasticcerie”.

Durante la premiazione avvenuta presso l’area di Fieramilano City a Milano, a cui ha preso parte anche il conduttore Patrizio Roversi, Massobrio si è lasciato andare a un endorsement al locale di Germano Labbate sottolineando come la sua pasticceria si appresti a diventare una delle migliori in assoluto.

All’agnonese Labbate e alla sua famiglia va quindi il riconoscimento “all’ingegno e alla capacità di esaltare la tradizione dell’arte pasticciera italiana“.