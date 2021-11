Questo fine settimana e domani a Milano sono presenti anche aziende molisane all’iniziativa Golosaria. Ci sono diversi stand. Prestigioso riconoscimento e premio per due aziende produttrici di vino, presenti nella guida top 100, i migliori vini d’Italia: la Cantina Herero di Campobasso, per la Tintilia Primaclasse 2018 e Salvatore Pasquale di Ururi per la Tintilia Rutilia 2017. In visita allo stand di Herero, nome namibiano, proprio il console onorario della Namibia Petter Johansen che ha avuto parole di elogio per il vino molisano e la nostra terra.