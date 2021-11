Dopo i 36 nuovi casi del sabato, domenica senza nuovi positivi in Molise su 150 tamponi refertati. E’ quanto riportato nell’ultimo bollettino dell’Asrem con i dati Covid.

Da registrare però un nuovo ricovero in Malattie Infettive al Cardarelli. Si tratta di una persona di Campobasso che ha, dunque, bisogno di cure in reparto. Salgono così a 7 i ricoverati con Covid nell’ospedale di Campobasso, di cui 6 in Infettivi, mentre resta uno in Terapia Intensiva.

Nel report dell’Asrem ci sono per 6 nuovi guariti: 3 di Campobasso, 2 di Bojano e 1 di Duronia.

Gli attualmente positivi in Molise scendono a 141.