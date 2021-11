Share on Twitter

Anche il Centro Studi ha ripreso le sue attività e lo ha fatto in grande stile, nei giorni scorsi, nella splendida cornice della Fonderia Marinelli, con una presentazione in compagnia del Prof. Rossano Pazzagli ed il suo libro “Un Paese di paesi – Luoghi e voci dell’Italia interna” e della Prof.ssa Monica Meini con il suo intervento “L’Italia vista dall’interno, tra realtà e immaginari in costruzione”, docenti rispettivamente di Storia del territorio e dell’ambiente e di Geografia presso il Dipartimento di Bioscienze dell’Università degli studi del Molise