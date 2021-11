“Nelle piazze con le persone per ridisegnare l’Italia” è lo slogan del progetto itinerante della UIL che tocca 27 tappe: un momento di dialogo e confronto tra sindacato, rappresentati nazionali e dirigenti locali e lavoratori sui vari temi: lavoro ripresa, opportunità.

Oggi il Uil Tour ha fatto tappa a Termoli, in Piazza monumento, un occasione questa per ribadire la campagna di sensibilizzazione “Zero morti sul lavoro”.

“Dopo due anni di pandemia si torna in piazza, siamo usciti da un tunnel che ci ha visto prigionieri, tanti i lavoratori che hanno garantito i servizi durante il periodo più critico – ha detto il segretario generale Uil Molise Tecla Boccardo – hanno rischiato la loro vita, lavorando senza protezioni senza vaccini solo per consentire al paese di andare avanti.”

Oltre al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, non meno importante è il problema della precarietà della retribuzione e della continuità del lavoro: tutelare tutti i lavoratori di ogni settore.

“In aumento i poveri, sono ad oggi 5000 in più dopo la pandemia, le famiglie dei lavoratori sono in affanno. Noi come Uil dobbiamo fare la nostra parte, per stare accanto a queste persone” ha concluso il segretario regionale Uil Tecla Boccardo.

In Italia si registrano 3 morti al giorno sui luoghi di lavoro, la campagna di sensibilizzazione della Uil non è solo normativa ma anche culturale per questo la scende in piazza per informare sul tema anche i più giovani.