Dal 20 ottobre è partito l’annunciato cambiamento che riguarda il nuovo digitale terrestre, con il primo switch off. Si sta passando, come noto, dalla codifica Mpeg2 a quella Mpeg4. Per diversi canali Rai e Mediaset passaggio già avvenuto.

Un percorso che si concluderà, gradualmente, nel 2023 e che coinvolgerà, ovviamente, anche Telemolise.

Per quanto riguarda la nostra emittente, intanto, cambia la frequenza del Lazio, dove sono in tantissimi a seguirci ogni giorno.

Bisogna quindi che chi ci riceve dal dal Lazio risintonizzi il televisore. Ritroveranno il canale di Telemolise sempre sul n. 880.

La frequenza é UHF 46 (non serve conoscerla).

Nuova frequenza che è più estesa e copre tutti i comuni laziali.

Un ulteriore passo in avanti da parte di Telemolise, sempre in linea con i cambiamenti e con l’obiettivo di portare la nostra informazione nelle case davvero di tutti i molisani. Una emittente sempre più leader negli ascolti come confermato anche dalle ultime rilevazioni Auditel e Agcom.

Tornando allo switch off, giova ricordare che DA MARZO, ANCHE IN MOLISE, per vedere TUTTI i canali TV, anche RAI e MEDIASET, occorrerà avere un un televisore o un decoder compatibili al nuovo digitale terrestre.

Per capire se il televisore è già predisposto, il procedimento è molto semplice. Si va sui canali di test 100 e 200. Sul canale 100 dovrebbe apparire la scritta “Test HEVC Main10”. Se l’avviso compare, il televisore è compatibile con il nuovo standard di trasmissione. Se invece non compare, si può fare un secondo tentativo dopo aver effettuato la risintonizzazione dei canali. Se anche questa prova non riesce, allora bisognerà acquistare un decoder o un nuovo televisore.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione un bonus per l’acquisto.