Ha suscitato scalpore e polemiche l’aumento chiesto e ottenuto dal sub Commissario alla Sanità, Annamaria Tomasella, sul compenso percepito in funzione del ruolo ricoperto. A fronte di un compenso annuo di oltre 160mila euro, Tomasella ha chiesto un incremento del 20% con retroattività al mese di aprile 2021. Si tratta di circa 27mila euro in più che andranno, come il resto del compenso, a carico della Regione Molise. Motivo della richiesta la distanza tra il luogo di provenienza della Tomasella, il Veneto, e la sede della struttura commissariale a Campobasso. A deliberare l’aumento è stata la Giunta regionale del Molise.