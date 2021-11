Impennata di contagi nella nostra regione in particolare a Isernia e Campobasso. Come riporta il bollettino dell’Asrem diffuso in serata, su 406 tamponi refertati sono 36 i nuovi positivi riscontrato: il numero più alto riguarda Isernia, con 13 casi, segue Campobasso con 7. 4 i nuovi positivi di Ripalimosani, 3 di Cantalupo nel Sannio, 2 rispettivamente di Termoli e Venafro, 1 di Casacalenda, Montaquila, Monteroduni, Pesche e San Giovanni in Galdo. Tasso di positività all’8,86%. Non si registrano ricoveri, né dimissioni e nessun nuovo decesso. 5 invece le persone guarite. Gli attualmente positivi sono 147 nella nostra regione. 6 i pazienti con Covid in cura all’ospedale Cardarelii di cui 1 in Terapia Intensiva e 5 in Malattie Infettive.

Da quello che emerge, le nuove positività riguardano ragazzi su cui si stanno facendo tamponi dopo i contagi dei giorni scorsi. Sia a Isernia sia a Campobasso ci sono infatti alcune classi in Dad.