La frana che difatto ha isolato il comune di Castelpizzuto continua a creare disagi e problematiche agli abitanti del luogo. Disagi, in questi ultimi giorni, aggravati per via delle continue piogge e delle crepe nel terreno divenute delle vere e proprie voragini, che ad oggi non consentono in sicurezza nemmeno il passaggio pedonale. Ma oggi la frana ha messo in luce anche un altro tipo di criticità, quella sanitaria. La Signora Maria Carmina Rizzi di anni 102, residente a Castelpizzuto ha rischiato di morire per problematiche respiratorie per la strada impraticabile e per l’ambulanza che faticava ad arrivare. L’allarme era stato lanciato dalla famiglia della donna intorno alle 11:00 di questa mattina.

Ben due ambulanze hanno rifiutato dunque di proseguire fino al domicilio di Maria Carmina. Finalmente intorno alle 15 l’arrivo di una terza ambulanza proveniente da Bojano. Il sindaco Carla Caranci, per evitare il peggioramento delle condizioni della donna ha deciso di scortare i sanitari giunti sul luogo della frana fino a casa della signora con l’auto della protezione civile.

I medici e gli operatori della croce verde molisana di Bojano sono dunque arrivati in tempo e hanno stabilizzato l’anziana che per il momento è fuori pericolo.

Una situazione critica per i cittadini di Castelpizzuto che ad oggi sono isolati e preoccupati, per ciò che sarebbe potuto succedere o di ciò che potrà ancora accadere se la strada non verrà ripristinata.