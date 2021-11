Carmela Molinaro di Trivento ha compiuto 100 anni, gli auguri della comunità trignina. Classe 1921, la stessa di Giovanni Agnelli e del principe Filippo di Edimburgo, Carmela Molinaro è nata il 5 novembre a Trivento, dove ha trascorso un secolo di vita, con tante esperienze e storie da poter raccontare: venuta alla luce tra le due guerre, ha vissuto l’intero ventennio fascista e doveva compiere 25 anni quando al referendum si votò per la Repubblica Italiana. Cento anni portati in splendida forma, tiene a precisare che infila l’ago per cucire senza dover ricorrere ad alcun occhiale, per questo importante traguardo Carmela ha ricevuto gli auguri dell’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Pasquale Corallo, dei familiari e dell’intera comunità trignina.