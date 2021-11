Riprendere al più presto i lavori per completare la nuova scuola di Cantrada Mascione a Campobasso. L’associazione che monitora la situazione e che spinge affinchè l’opera veda finalmente la luce, ieri ha provveduto, su fondo privato e con autorizzazione, a installare un cartello assemblato con materiale di recupero e illuminato con faro a led da pannello solare. Un cartello che indica il plesso scolastico non ancora finito; un cartello che simbolicamente vuole essere uno stimolo a finire subito i lavori. Sul posto residenti, il consiglio direttivo e dell’Associazione Nuova Scuola di Mascone “Gioca, impara includi”, alcune maestre e Anna Gloria Carlini, Dirigente scolastico.

Per l’Amministrazione comunale era presente l’assessore Simone Cretella, il quale ha evidenziato che si vogliono evitare contenziosi con la ditta così da scongiurare la rescissione del contratto e lungaggini.

“La settimana prossima il dirigente comunale – ha spiegato ancora Cretella – incontrerà il Consorzio appaltatore per definire le condizioni economiche da mettere in campo. Nessuno ha piacere ad avere questa situazione, ma la burocrazia ci mette di fronte a ciò” ha continuato.

Qualcuno presente ha fatto notare che la questione andava affrontata prima della gara. “Sarebbe stato necessario fare i conti” ha detto un residente.

Presenti a Mascione anche i consiglieri di opposizione Bibiana Chierchia, Giose Trivisonno e Domenico Esposito. Opposizione che ha sottolineato la necessità di riaccendere i riflettori sulla scuola con la richiesta che il sindaco dialoghi costantemente e a scadenze fissate con l’Associazione per informare su come procedono i lavori.

Da parte di residenti e Associazione rimarcata l’importanza della scuola nella contrada anche come appoggio alla comunità, come centro sociale. “il nostro pressing – ha detto un genitore – è anche perchè così si perdono iscrizioni. Occorre fare presto”.