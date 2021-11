Il questore di Campobasso Giancarlo Conticchio ha emesso la misura di prevenzione dell’avviso orale a carico di tre giovani residenti in provincia di Campobasso. I provvedimenti, emessi dopo una serie di accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine e dalle indagini della Digos, sono finalizzati alla prevenzione di attività collegate alla partecipazione ai rave party, I tre giovani, tutti con diversi precedenti penali e di polizia per condotte offensive all’ordine e la sicurezza pubblica, avevano tra l’altro partecipato a rave illegale svoltosi la scorsa estate nel territorio di Valentano, nel viterbese. “Per l’elevata propensione a delinquere dei tre e la totale insensibilità ai precetti di legge – evidenzia una nota della Questura -, il questore di Campobasso ha ritenuto necessaria l’emissione delle misura di prevenzione che, laddove non sufficiente a far desistere i tre giovani da eventuali future condotte illecite, rappresenterà il presupposto per l’applicazione di una misura più afflittiva”.