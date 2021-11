“Montefalcone Di….. Vino”, l’evento con degustazione dei vini e prodotti tipici. La Pro Loco “Maronea” di Montefalcone nel Sannio, in collaborazione con una nota azienda vinicola regionale, organizza l’evento previsto per il prossimo 27 novembre. L’apertura degli stand enogastronomici è prevista per le ore 20.30 in Piazza del Popolo. Il menù prevede: pan dorato, pasta e fagioli, pizza e faogl, formaggi, castagne, cantucci, vin brule’, il tutto accompagnato dall’ottimo vino di una nota azienda molisana. Iniziative come queste, oltre a riportare un pò di socialità che manca da tempo per via delle restrizioni anti Covid-19, hanno come obiettivo preminente quello di far conoscere il territorio e le sue variegate risorse. Montefalcone nel Sannio, come molti altri comuni del territorio, ha potenzialità ‘ che potrebbero essere valorizzare a fattori di sviluppo e di rilancio economico e sociale. Gli organizzatori fanno sapere che la partecipazione è consentita con l’obbligo del green pass. Per ulteriori informazioni si può consultare i seguenti riferimenti: su Instagram, prolocomaronea; su Facebook, Pro Loco Maronea; e-mail: prolocomaronea@gmail.com