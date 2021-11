Tentata rapina questa mattina al centro commerciale In Piazza ad Isernia.

Stando alle ricostruzioni i due malviventi romeni sarebbero entrati presso il negozio di elettrodomestici Unieuro e avrebbero tentato di portar via della merce dagli scaffali.

Il personale del negozio si è accorto di ciò che accadeva e avrebbe provato a fermarli. Ma i due sono riusciti a fuggire rinunciando alla merce rubata, rincorsi dalla guardia di turno.

L’allarme ha messo in moto le forze dell’ordine. La polizia stradale di Isernia ha raggiunto i due saliti a bordo della loro auto e li ha bloccati nei pressi di Isernia nord. Al momento sono in questura in attesa della convalida dell’arresto.