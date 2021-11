Torna la didattica distanza in una delle scuole di Isernia. Una classe della primaria dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII ha l’obbligo di rimanere a casa fino al 9 novembre.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di una positività riscontrata di uno degli alunni. Il dirigente scolastico Bruno Caccioppoli ha così disposto la sospensione delle lezioni per tutti gli alunni, che saranno nuovamente ammessi in classe dal 10 novembre dietro presentazione di un tampone negativo. Qualora gli studenti fossero impossibilitati a sottoporsi ad esame antigenico dovranno rientrare in classe il giorno 13 novembre.