Share on Twitter

Share on Facebook

È durato fino a tarda sera il consiglio monotematico sulla sanità a Termoli.

Consiglio richiesto da tutta l’opposizione.

Al centro la mozione che invita il sindaco Francesco Roberti e tutta la giunta a impugnare al Tar il programma operativo sanitario 2019-2021 adottato da Toma a settembre scorso: mozione respinta con 15 voti contrari e 9 favorevoli.

Al consiglio, in adunanza pubblica, aperto dal presidente Annibale Ciarniello, sono stati invitati i rappresentati dei comitati in difesa della sanità.

A prendere la parola per primo Nicola Felice, presidente del comitato San Timoteo, la sua è una proposta chiara: un decreto Molise.

Compatta la minoranza: il piano operativo – hanno detto nella sostanza i consiglieri di opposizione – va impugnato perché lesivo per la sanità molisana”.

Per la maggioranza non bisogna dimenticare il passato, questo sarebbe un grave errore.

Per il consigliere Antonio di Brino, di Fratelli d’Italia la sanità molisana è morta il cinque agosto 2015 quando l’allora presidente Frattura non si è presentato alla conferenza stato regioni per ottenere la deroga al decreto Balduzzi.

“Come privati cittadini e non come consiglieri abbiamo già impugnato il Pos al Tar perché non vogliamo che il San Timoteo venga smantellato, ma l’abbiamo fatto senza clamori” ha dichiarato il consigliere Michele Marone.