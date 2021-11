Parte in anticipo il week end di futsal, questa sera in campo il Cln Cus Molise ospite dell’Italpol Roma, mentre la Chaminade sarà regolarmente in campo domani. Nel torneo di A2 in anticipo, questa sera alle 20.15, la squadra di Sanginario è attesa ad una nuova sfida complicata. Avversario di turno l’Italpol di Roma, team con dichiarate velleità di altissima classifica. Sabato scorso, il Cus è stato capace di sconfiggere al Palaunimol la corazzata del torneo, il Pomezia, con una prestazione sontuosa. I cussini hanno giocato un match perfetto, al cospetto di un roster decisamente di serie superiore. La strada è quella giusta, le partite vanno affrontate tutte allo stesso modo con concentrazione e spirito di sacrificio. Il successo contro il Pomezia, oltre i preziosi punti in palio, ha portato la consapevolezza che, a determinate condizioni, tutte le partite sono alla portata. Gli alieni sono tornati sulla terra per merito di Barrichello e compagni, che ora hanno tutta la voglia di proseguire sulla strada tracciata. Come detto ci si appresta ad una nuova sfida complessa, l’Italpol può vantare giocatori come Paulinho, Ippoliti, Lopez e Berarnardez che hanno calcato stabilmente i parquet di A1, oltre un roster di primissimo piano per la serie A2. Due vittorie e due sconfitte per i laziali, che possono vantare il miglior attacco del torneo, 21 reti messe a segno in 4 giornate, al contrario, male in fase difensiva, con 17 reti subite. Si preannuncia una gara spettacolare al Pala Olgiata tra due squadre che proveranno ad essere protagoniste del girone C di A2.

Nel torneo di serie B domani pomeriggio, torna a giocare in casa la Chaminade. Allo Sturzo i rossoblu di Cavaliere ricevono il Potenza. Occasione per tornare al successo dopo la sconfitta maturata contro la capolista Torremaggiore. Sabato scorso 2 a 1 in favore dei pugliesi, con la Chaminade che può recriminare per diverse occasioni fallite. La squadra campobassana necessità di un piccolo step per disputare un torneo di alta classifica. La rosa ha qualità ed esperienza e nel corso della stagione ci attendiamo una crescita esponenziale del collettivo “Chami”. In entrambe le sconfitte maturate in campionato è mancato quel pizzico di esperienza per portare a casa un risultato meritato sul campo. Domani servono i tre punti, contro un Potenza che sta facendo fatica a carburare nel girone G. Tre gare e tre sconfitte per i lucani, che hanno osservato anche il turno di riposo previsto dal calendario. Lecito attendersi un avversario affamato di punti, domani allo Sturzo, ed in quest’ottica la Chaminade dovrà farsi trovare pronta ad una gara sicuramente spigolosa. Serve un successo al giovane team guidato da Cavaliere per risalire in classifica e rinsaldare il morale in questa prima fase della stagione.