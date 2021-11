Anche a Ururi momento di riflessione e di raccoglimento nel giorno dedicato ai Caduti di tutte le guerre. Il 4 novembre è una data che segna la memoria.

“Siamo qui perché questa ricorrenza – è scritto in una nota dell’amministrazione – deve essere l’occasione di studio, di riflessione, di confronto, il passato ha il compito di far comprendere pienamente il significato del nostro periodo storico e del

ruolo che quotidianamente siamo chiamati ad assolvere.

C’è un messaggio forte e chiaro marcato nella Costituzione Italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”

Ripudiare la guerra vuol dire vincere ed eliminare l’egoismo umano, sempre pronto a dichiarare nuove guerre per la brama di potenza, con la lotta all’ignoranza e al disimpegno civico.

Conquistare la libertà significa impegnarsi attivamente, significa comprendere una volta per tutte che le conquiste si consolidano ogni giorno, nelle nostre famiglie, sui luoghi di lavoro, nei luoghi della politica, ovunque si costruisce amore per la vita, per la democrazia, rispetto per gli altri, aiuto per i più deboli. Ma una cosa deve essere molto chiara: nulla si fa cancellando il passato.

Impariamo dal nostro passato ,non disperdiamo la lezione della storia e la saggezza dei nostri anziani: impegniamoci personalmente perché il nostro paese ha bisogno di ognuno di noi” .