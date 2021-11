I militari del NOE di Campobasso con i tecnici di ARPA Molise, nel corso di servizi di contrasto di illeciti in materia ambientale hanno sequestrato rifiuti legnosi gestiti in maniera non regolare in un impianto di recupero nell’ area industriale di Termoli.

Durante il controllo si è scoperto che l’impianto, autorizzato alla sola gestione di rifiuti di legno vergine , in realtà riceveva e gestiva illecitamente anche materiale ingombrante come arredi, porte, tavoli, mobilio vario e in parte anche plastica.

L’ARPA Molise ha provveduto a campionare i rifiuti per sottoporli ad analisi di laboratorio, per accertarne il grado di pericolosità.