La Prefettura di Isernia e il Comando militare “Esercito Molise”, in collaborazione con il Comune e la Provincia di Isernia, le Forze di polizia, le Associazioni combattentistiche e d’arma e la Croce Rossa provinciale, hanno celebrato la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate.

Alle ore 10.30, Santa messa celebrata nella cattedrale da monsignor Camillo Cibotti, vescovo della diocesi Isernia-Venafro e alle ore 11.30, in corteo si raggiungerà piazza Tullio Tedeschi (ingresso nord del Monumento ai Caduti) per la cerimonia militare.