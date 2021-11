Il Comune di Salcito aderisce al progetto “Silver Age -In movimento senza età”, finalizzato al benessere psico-fisico degli anziani. La giunta comunale, guidata dal primo cittadino Giovanni Galli, ha accolto la proposta dell’Endas Molise, ente di promozione sportiva, rivolta alle Amministrazioni dei comuni della provincia di Campobasso. L’iniziativa, che riceverà anche la collaborazione della Pro loco Salcitana, prevede un complesso di attività motorie di tipo ludico -sportivo funzionali alla salute, intesa come qualità della vita, delle persone in età avanzata, gli over 60. Le attività saranno condotte da operatori sportivi tecnici/istruttori, laureati in Scienze Motorie, in possesso di competenze specifiche per attività motoria per anziani.