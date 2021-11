Maxi operazione dei carabinieri in Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e Basilicata per scovare i furbetti del reddito di cittadinanza. I controlli sono stati effettuati nel periodo compreso tra il primo maggio e il 17 ottobre 2021 dal comando interregionale Ogaden in collaborazione con il comando Tutela del Lavoro. Sotto la lente degli inquirenti i requisiti di poco più di 87mila persone appartenenti a 38.450 famiglie beneficiarie, il 9,9% del totale registrato nelle cinque regioni. In Molise le irregolarità scoperte sono state il 5,9% dei controlli effettuati.