“La Casa dei Diritti” estende a livello nazionale il ricorso al Tar Molise contro il Pos adottato a settembre dal commissario ad acta Donato Toma. In conferenza stampa, Laura Venittelli, insieme ai rappresentanti nazionali dell’associazione collegati in remoto, ha illustrato le ragioni di questo atto.

“Siamo una regione ai margini del panorama italiana, ci hanno scambiato – ha detto la Venittelli – per un quartiere di una grande città.

Questo Programma Operativo non è in linea con le esigenze della zona e dei cittadini”.

Il ricorso patrocinato dall’avvocato Rita Matticoli, è stato proposto dalla Casa dei diritti a livello locale e nazionale, con il supporto di 5 associazioni dei consumatori.

“Va rivendicato il diritto alla salute. Solleviamo davanti al Tar – ha aggiunto la Venittelli – la questione di Legittimità costituzionale della legge Balduzzi che affossa la sanità molisana e nazionale”.