Il sindaco di Bojano Carmine Ruscetta ha proclamato per oggi, martedì 2 novembre, una giornata di lutto cittadino in concomitanza con il rientro della salma e con i funerali d Marino Dell’Omo, giovane bojanese, da anni molto impegnato nello sport e nel sociale, morto ieri a Perugia dove era ricoverato in seguito ad una malattia che lo aveva colpito. “La drammatica notizia – ha affermato il primo cittadino nell’annunciare il lutto cittadino – ha ingenerato in tutta la nostra comunità sgomento e commozione. Tantissimi sono stati gli attestati di vicinanza e di solidarietà alla famiglia espressi in particolare da numerose associazioni sportive e sociali. Esprimo profondo cordoglio e profondo rispetto a nome dell’intera città per il giovane Marino, conosciuto, rispettato e stimato da tutti”. Per tutta la giornata oggi a Bojano le bandiere del palazzo municipale saranno issate a mezz’asta e tutti i titolari delle attività commerciali del posto sono state invitate ad abbassare le serrande durante il passaggio del corte funebre.