SANDRO ABATE 4

CLN CUS MOLISE 4

Sandro Abate: Miniscalco, Damascato, Festa, Ferrara, Santoro, Petrillo, De Luca, Lombardi, Zampetti, Pazetti. All. Comella.

Cln Cus Molise: Oliveira, Sabia, Garocchio, Trematerra, La Gioia, Picciano, Lucas, Brunale, Palamaro, Palladino, Buonicore, Pasquale. All. Di Stefano.

Marcatori: Zampetti (2), De Luca, Santoro, Trematerra (2), Sabia, Lucas.

Una grande prova di cuore e sostanza consente alla formazione under 19 del Circolo La Nebbia Cus Molise di uscire con un punto prezioso dal campo della Sandro Abate Avellino. La formazione di Antonio Di Stefano ha dimostrato di avere grande carattere e di non mollare mai anche nei momenti più difficili del confronto. La grande rimonta nel finale quando i molisani erano sotto 4-2 ad 1’05” dalla fine, testimonia l’ottimo lavoro svolto dalla squadra e dal tecnico che ha saputo ottenere il massimo da ogni componente della rosa. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, chiuso 1-0, nella ripresa i padroni di casa provano a scappare portandosi 3-0. Ma è a questo punto del confronto che il Circolo La Nebbia Cus Molise cambia decisamente marcia accorciando le distanze sul 3-2 prima di incassare la quarta rete. Il finale di gara è tutto di marca ospite con il pari finale a premiare l’impegno profuso dalla squadra di Di Stefano per tutto l’arco del confronto. Arriva così un punto importante per i rossoblù che domenica prossima ospiteranno al Palaunimol la Feldi Eboli. “I ragazzi non hanno mai mollato – sottolinea mister Di Stefano – anche quando tutto sembrava deciso. Abbiamo giocato una buona gara, il cuore e la grinta di questi ragazzi mi fanno davvero felice. Si è creato un bel gruppo e credo che con lavoro e sacrificio riusciremo a fare sempre delle buone cose. Adesso ci prepariamo nella maniera migliore alla sfida interna contro l’Eboli che non è per nulla semplice ma scenderemo in campo per dare il massimo”.