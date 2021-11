Share on Twitter

Il 4 novembre 2021 si celebra la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità nazionale. Anche il Comune di Agnone celebrerà la ricorrenza con diverse iniziative, come comunicato in una nota.

Alle ore 10 si partirà dal raduno in Piazza Plebiscito con la sfilata del corteo lungo il Corso principale e la deposizione di una corona al monumento a Libero Serafini. In seguito, alle 10:30, spazio al raduno in Piazza Unità d’Italia con cerimonia dell’alzabandiera, deposizione di una corona al Monumento ai Caduti e gli interventi del Sindaco Daniele Saia e di una rappresentanza delle scuole dell’Istituto Omnicomprensivo “D’Agnillo”.

In chiusura, alle ore 11:30, la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa “M.S. di Costantinopoli”.