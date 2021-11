Sette persone ferite in seguito a un incidente avvenuto sulla Statale 158, tra Roccaravindola e Montaquila. I sette occupanti delle due auto coinvolte (4 adulti, un bambino e due neonati) sono stati portati in ospedale da diverse ambulanze che si sono precipitate sul posto insieme a due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia, alla Polizia Stradale e ai Carabinieri. In corso i rilievi per la ricostruzione della dinamica. I feriti non sono in gravi condizioni. Il traffico sulla strada è rimasto a lungo bloccato e si sono verificati pesanti disagi.