Nell’ultima settimana in Molise stabili i numeri della pandemia. I nuovi contagi sono 52 contro i 53 dei sette giorni precedenti. Invariato il tasso di positività all’1,9 per cento. Restano 7 i pazienti ricoverati in ospedale, ma passano da 1 a 2 i malati in terapia intensiva. Gli attualmente positivi salgono da 99 a 115.