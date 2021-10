Otto punti nelle prime tre giornate di campionato. La matricola EnergyTime Spike Devils Campobasso non poteva sperare in un approccio migliore alla stagione. A Castellana Grotte i molisani hanno vinto 3 set a 0. Mister Maniscalco si è presentato al Pala Grotte con un nuovo assetto di gioco: Parisi palleggiatore, opposto Saraceno, in posto quattro Rescignano e Santucci, centrali Picardo e Mitidieri, libero Maiorana in ricezione e Romagnoli in difesa. Nonostante il punteggio di tre set a zero la gara ha nascosto delle insidie. La Matervolley, formazione più giovane di tutto il campionato, ha mantenuto ritmi alti nei primi due set. In entrambi i casi la Spike Devils Campobasso è costretta ad inseguire a causa, anche, di qualche errore di troppo in battuta. Poi Santucci e soci hanno alzato ulteriormente i ritmi, messo la testa avanti e portato a casa i set: 25-20 e 25-22. Rispetto alle uscite precedenti i molisani non hanno nessuno calo nel terzo periodo. L’ampio margine di vantaggio da dover amministrare ha permesso anche l’esordio di Ceccato e De Socio subentrati a Parisi e Saraceno, spazio in battuta per il giovanissimo Alex Sandonnini. Il terzo set si è chiuso 25-16 per i molisani. Il tecnico ha commentato la prova dei suoi ragazzi: ” Abbiamo preparato questa gara con la massima attenzione. Sapevamo di affrontare una squadra giovane, ma di grande prospettiva. – prosegue Maniscalco – Siamo stati bravi a recuperare quando eravamo dietro nel punteggio. Abbiamo una squadra esperta e lo abbiamo dimostrato. Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato il match”. Due giorni di riposo per la truppa dell’EnergyTime Spike Devils Campobasso, martedì la ripresa degli allenamenti in vista della gara interna di sabato contro Bari.

TABELLINO

MATERVOLLEY -ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO : 0-3 ( 20-25/22-25/16-25)

MATERVOLLEY: Balestra, Susco A., Guglielmi, Cofano, Guadagnino, Carta, Fanizza, Carcagnì , Buffo, Ciccolella, Lorusso, Galiano, Luzzi (L) , Susco L. (L2). Allenatore: Leoni

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO: Cannazza 2, Mitidieri 3, Saraceno 6, Santucci 12, Picardo 10, Parisi 2, Rescignano 13, Maiorana D. (L) , Romagnoli (L2), Ceccato, De Socio, Sandonnini, N.E. Sulmona. Allenatore: Maniscalco

Durata set: ’25- ’29- 30. Tot: ’84

Fonte: Ufficio stampa