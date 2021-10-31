 

75′ CAMBI MES: ENTRANO CATANIA E KONATE PER ADORANTE E FOFANA

67′ TRAVERSONE DI LIGUORI, ROSSETTI DI TESTA TIRA ALTO

63′ CAMBI MES: ENTRANO BUSATTO E SARZI PUTTINI PER BALDE E GONCALVES

62′ CROSS DI GIUNTA, PARIGI SCIUPA L’OCCASIONE A PORTA QUASI SGUARNITA

60′ TRAVERSONE DI GIUNTA, PALLA RESPINTA, DALMAZZI TIRA ALTO

58′ CAMBI CB: ENTRANO GIUNTA E PARIGI PER TENKORANG E CANDELLORI

56′ TIROCROSS DI GONCALVES, RACCICHINI RESPINGE

3 minuti di recupero

45′ RADDOPPIO MESSINA CON GONCALVES

42′ GIALLO PER FALLO TECNICO A CAPITAN BONTA’

39′ TIRO DI DAMIAN, RACCICHINI RESPINGE CON I PUGNI

35′ MESSINA IN VANTAGGIO CON ADORANTE

33′ VUKUSIC LASCIA IL CAMPO A BALDE PER PROBLEMA MUSCOLARE

31′ MENNA ESCE PER PROBLEMA MUSCOLARE, AL SUO POSTO MAGRI

23′ AMMONITO MORELLI PER FALLO SU LIGUORI

17′ OCCASIONE DI MORELLI, PALLA DEVIATA DA FABRIANI

13′ CROSS DI PACE, TENKORANG MANCA DI POCO ANTICIPATO DAL PORTIERE

4′ TIROCROSS DI PACE ALLONTANATO DA LEWANDOWSKI

1′ Pascarella di Nocera Inferiore fischia l’inizio.

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