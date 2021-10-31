75′ CAMBI MES: ENTRANO CATANIA E KONATE PER ADORANTE E FOFANA
67′ TRAVERSONE DI LIGUORI, ROSSETTI DI TESTA TIRA ALTO
63′ CAMBI MES: ENTRANO BUSATTO E SARZI PUTTINI PER BALDE E GONCALVES
62′ CROSS DI GIUNTA, PARIGI SCIUPA L’OCCASIONE A PORTA QUASI SGUARNITA
60′ TRAVERSONE DI GIUNTA, PALLA RESPINTA, DALMAZZI TIRA ALTO
58′ CAMBI CB: ENTRANO GIUNTA E PARIGI PER TENKORANG E CANDELLORI
56′ TIROCROSS DI GONCALVES, RACCICHINI RESPINGE
3 minuti di recupero
45′ RADDOPPIO MESSINA CON GONCALVES
42′ GIALLO PER FALLO TECNICO A CAPITAN BONTA’
39′ TIRO DI DAMIAN, RACCICHINI RESPINGE CON I PUGNI
35′ MESSINA IN VANTAGGIO CON ADORANTE
33′ VUKUSIC LASCIA IL CAMPO A BALDE PER PROBLEMA MUSCOLARE
31′ MENNA ESCE PER PROBLEMA MUSCOLARE, AL SUO POSTO MAGRI
23′ AMMONITO MORELLI PER FALLO SU LIGUORI
17′ OCCASIONE DI MORELLI, PALLA DEVIATA DA FABRIANI
13′ CROSS DI PACE, TENKORANG MANCA DI POCO ANTICIPATO DAL PORTIERE
4′ TIROCROSS DI PACE ALLONTANATO DA LEWANDOWSKI
1′ Pascarella di Nocera Inferiore fischia l’inizio.
Isernia, Luca Corrado vince in Egitto Mister Olympia
Vince Luca Corrado al Cairo la più famosa manifestazione legata al mondo del body building…