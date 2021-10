Share on Twitter

Un caloroso saluto di benvenuto da parte del Sindaco Giovanni Tedeschi e della sua amministrazione al Gruppo dei Camperisti della “Holidays in Camper” che oggi hanno deciso di visitare il piccolo Borgo di Fornelli.

“I Camperisti provenienti da Napoli, Salerno e Roma, si fermeranno da noi per il weekend e ne approfitteranno per fare anche una visita turistica all’interno del nostro centro storico.

Per noi, come sempre, è un piacere accogliere chi è interessato a scoprire le bellezze culturali, architettoniche e perché no, anche culinarie del nostro amato Fornelli!”