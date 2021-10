Share on Twitter

Share on Facebook

Una ricorrenza sempre più in voga quella di Halloween sul territorio italiano. Anche il Comune di Sant’Angelo del Pesco ha deciso di festeggiare la giornata del 31 ottobre con l’evento “Dolcetto o Scherzetto”.

A partire dalle ore 14:30, infatti, la piazza del paese si riempirà di tante zucche intagliate dai bambini per uno “spaventoso” allestimento. In seguito, spazio alla caccia al tesoro dalle ore 15:00 che permetterà ai bambini e ai loro accompagnatori di divertirsi seguendo gli indizi.

In conclusione di giornata, i bambini avranno modo di divertirsi con musica in piazza e avranno la possibilità di truccarsi in tema Halloween.