Domenica 31 ottobre 2021, dalle ore 15, il nuovo appuntamento rientrante nell’ambito delle diverse iniziative del progetto del Comune di Macchiagodena denominato “Genius Loci. Portami un libro e ti regalo l’anima” vede al centro dell’attenzione pastori, razze ovine e benessere degli animali.

Fondazione Popoli e Territori, Transhumance e Comune di Macchiagodena, con l’Azienda agricola La Pecorella Nera di Roccamandolfi, insieme per il convegno Pastori, non solo allevatori. La tavola rotonda presso la Biblioteca Comunale di Macchiagodena (nell’Istituto Alfredo Notte), domenica 31 ottobre 2021, dalle ore 15. Sostegno del Comune di Roccamandolfi e del Comune di Cantalupo nel Sannio.

Previsti gli interventi di: Felice Ciccone (sindaco di Macchiagodena), che apre e chiude i lavori del pomeriggio; Daniele Berlingieri e Carmelina Colantuono, col tema L’arte del pastore; Nicola di Niro (Coordinatore del progetto Unesco) parla di Una nuova visione del Pastoralismo; Patrizio Tremonte (Università di Padova) con una relazione su I prodotti di alta qualità; Danilo Gasparini (Università del Molise), tratta La scuola dei pastori; Giovanni Festante (Assonapa) presente con Il libro genealogico delle razze ovine; Antonio Sozio (Anpa Molise) si sofferma su Il benessere degli animali.

Per tutti coloro che intendano partecipare agli eventi al chiuso, dai 12 anni in su, sarà sufficiente esibire la Certificazione Verde, ovvero il Green Pass (cartaceo o digitale), per attestare anche una sola dose di vaccino, il tampone molecolare o rapido, oppure la certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 entro 6 mesi, accompagnati da un documento di identità, come da disposizioni di legge (D.L. del 23 luglio 2021 n. 105) e indicazioni del ministero della Salute per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus.