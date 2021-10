Ad Agnone continuano i lavori di efficientamento energetico per rendere il centro sempre più sostenibile. Nei giorni scorsi, sono state sostituite le lampade e le sfere globo dei lampioni dell’area stradale lungo via Pietro Nenni, passando da un consumo di 150 watt per fonte luminosa a 40 watt per fonte luminosa. Le nuove lampade, oltre a consumare di meno, garantiscono anche maggiore illuminazione.

“Ringrazio sentitamente tutti gli operai comunali e i collaboratori che hanno lavorato alacremente alle sostituzioni – ha dichiarato il Consigliere Mario Petrecca che ha seguito i lavori – Il loro contributo è stato fondamentale. Puntiamo a rendere Agnone sempre più sostenibile nell’arco dei prossimi anni”.

Tra le volontà dell’Amministrazione c’è anche la sostituzione delle lampade nella zona della villetta comunale sottostante l’ospedale, nella zona del centro storico e nella contrada di Fontesambuco.