Nell’ambito del Progetto Bandiera di Agnone, l’Amministrazione intende valorizzare in modo ecosostenibile la località “Colle dei Vitelli”, tra percorsi naturalistici e tutela della biodiversità e della fauna selvatica, per una fruizione culturale che valorizzi le risorse del bosco, con interventi di ripiantumazione di specie autoctone, laboratori di ricerca e formazione, ma anche servizi per escursionismo e degustazione di tipicità locali.

Diverse le attività realizzabili in futuro nella zona, dalla silvicoltura di pregio alle attività di ricerca e sperimentazione per recupero di specie autoctone, animali e vegetali; dalla realizzazione di laboratori di formazione e culturali alle iniziative per la fruizione a fini sociali dell’area; dalla realizzazione di un hub di servizi per la valorizzazione delle tipicità locali, attivando collaborazioni con allevatori e agricoltori del posto alle attività di turismo esperenziale, come, ad esempio, laboratori di produzione in loco, degustazione prodotti tipici ed escursionismo guidato e tematico.