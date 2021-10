Dopo l’inaugurazione con Nicola Piovani entra nel vivo la stagione del teatro del Loto di Ferrazzano, ripartito nei giorni scorsi dopo il lungo stop dovuto alla pandemia. Domenica e lunedi’ prossimi, 31 ottobre e primo novembre, andra’ in scena la nuova commedia scritta e diretta da Alessandro Benvenuti. “Certi di esistere” e’ la storia di cinque attori sempre vissuti all’ombra di un autore-padrepadrone che ha dato loro linfa perche’ i loro destini, di nati sotto cattiva stella, s’indorassero di successo. Dopo 30 anni di vita comune tutto a un tratto sembra non aver piu’ senso. Con un testo insulso tra le mani un imprevisto fa saltare tutti gli schemi e li getta in un improvviso indecifrabile nulla. Niente pero’ sara’ piu’ come sembra e la sorpresa cogliera’ impreparato il pubblico. Lo spettacolo andra’ in scena domenica alle 18 e lunedi’ alle 20.30.