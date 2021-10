Il bollettino sull’andamento della pandemia. Oggi in regione un solo nuovo positivo su 426 tamponi processati. Il tasso di positività è allo 0,2 per cento. Sul fronte ospedaliero si registra il peggioramento di un paziente di fuori regione che è stato trasferito da malattie infettive in terapia intensiva. Sono 7 i pazienti ricoverati al Cardarelli, di questi 2 in rianimazione. Nel bollettino anche 4 guariti.

Come sempre il venerdì è arrivato oggi anche il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. In Molise l’indice Rt è in calo e passa da 0,33 a 0,22, ma la regione passa da rischio basso a moderato.