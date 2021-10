Share on Twitter

Avevano rubato profumi di elevato valore commerciale in un negozio di Campobasso. Due giovani donne sono però state bloccate dalle barriere anti taccheggio presenti alle casse del punto vendita, entrate in allarme al loro passaggio. Sul posto è intervenuta la polizia che ha denunciato per furto le due donne di Campobasso e Foggia.