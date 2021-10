Share on Twitter

Il Comune di Civitanova del Sannio si prepara ad accogliere il 31 ottobre prossimo, dalle ore 10:30 presso Piazza A. Diaz, l’officina sociale itinerante de “La Fieruncola“. Obiettivo dell’evento è quello di creare una mostra-mercato con tanti laboratori attivi.

La “Fieruncola numero zero” di Officina Creattiva si propone, inoltre, in cooperazione con associazioni ed attività o altri enti locali, di incentivare micro-turismo autonomo e/o organizzato in gruppi, attivando azioni e proposte in sinergia con realtà ed eventi altri del territorio regionale e comunale.

La giornata del 31 ottobre comprenderà le seguenti attività: coinvolgimento di aziende locali dell’agro-alimentare per far conoscere le delizie e i sapori del Molise, degustazioni, laboratori sensoriali, laboratori ludico-didattico-ricreativi con risorse derivate nell’ottica di dare nuova vita alle cose e incontri dedicati al teatro, alla lettura, ai giochi, alle danze, ai suoni e ai canti.