E’ di due feriti, entrambi ricoverati al Cardarelli in codice rosso, il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato in mattinata lungo la statale 17, in territorio di Busso. Due le auto coinvolte che, per causa da accertare da parte dei carabinieri, si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la formazione di lunghe code i mezzi.