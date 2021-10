Sull’operazione Gemelli Molise e su una eventuale acquisizione al settore pubblico della struttura arriva un endorsement importante. Un appoggio all’iniziativa intrapresa del Presidente – Commissario Toma che seppur espressa a titolo personale rappresenta una lettura di peso dell’intera vicenda poiché ad esprimerla è il Direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale: Oreste Florenzano.

L’operazione viene commentata esclusivamente sul piano tecnico, senza alcuna valutazione di carattere politico o Finaziario. Sta di fatto che, in linea con le valutazioni espresse a più riprese da Toma, anche Florenzano vede l’ingresso nel circuito pubblico del Gemelli Molise con un elemento di evoluzione dell’intero sistema sanitario regionale.

Al momento le trattative in corso vedono la questione ferma ad un preliminare di vendita del 90% delle quote dell’ex Cattolica al fondo di investimento svizzero, Responsible Capital. Sulla effettiva acquisizione della struttura da parte dei privati pende però la spada di Damocle dell’iniziativa regionale intrapresa dal presidente-commissario Toma che ha scritto al premier Mario Draghi chiedendo al capo del governo di esercitare la cosidetta golden power, ovvero l’esercizio di poteri speciali nell’ambito di servizi ritenuti di rilevanza strategica per gli interessi pubblici. Tra questi la sanità. Il Governo nazionale potrebbe quindi bloccare l’iniziativa privata e autorizzare la Regione all’acquisizione della struttura. Toma ha detto che dal canto suo ha pronte anche le risorse derivanti da un accordo di programma tra la Regione e il Governo. Occorrono più di trenta milioni di euro per chiudere una partita la cui importanza per l’interesse pubblico oggi registra anche la valutazione positiva del direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale.