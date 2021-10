La stagione 2021/2022 è iniziata, il debutto casalingo dell’EnergyTime Spike Devils Campobasso è stato accompagnato da 300 spettatori che hanno reso il Pala Vazzieri una bolgia. La società ha deciso di prevedere l’accesso gratuito al palazzetto per permettere ai tanti appassionati di godere,dopo circa 20 anni, dello spettacolo della pallavolo maschile nazionale. Per coloro i quali volessero sostenere la squadra è possibile sottoscrivere la tessera socio-sostenitore: un vero e proprio atto di fede con cui avvicinarsi al club con un piccolo contributo. “Nella passata stagione abbiamo raggiunto l’importante traguardo della Serie B nazionale ma, purtroppo, abbiamo dovuto festeggiare senza pubblico per le restrizioni anti- Covid. Per questa stagione la società ha voluto lasciare l’ingresso gratuito alle partite – spiega il presidente Loredana Di Mauro – Abbiamo deciso d’inserire la tessera socio sostenitore, che costituisce un grande aiuto per il Club. I nostri tifosi, in base alle proprie disponibilità, potranno contribuire con la card che per noi assume la caratura di un vero e proprio sponsor”. Si potrà aderire all’iniziativa in occasione delle gare interne oppure durante le settimana: Nuova Pallavolo Campobasso presso la Palestra di Villa de Capoa e Il Sagittario Cafè via Garibaldi 60. Previsto un gadget per ogni tesserato.

Fonte: Ufficio stampa