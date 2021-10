Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid in Molise. Su 328 tamponi refertati sono 8 i nuovi positivi: 4 di Venafro, 2 di Isernia e 1 di Duronia e di Forlì del Sannio. Tasso di positività al 2,4%. Non ci sono nuovi guariti, nessun ricovero né dimessi. Sono 122 gli attualmente positivi nella nostra regione. Restano 7 i pazienti con Covid in cura al cardarelli di cui sempre 1 in Terapia Intensiva.