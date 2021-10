Seconda trasferta in terra sicula per il Campobasso, dopo l’infrasettimanale di Palermo, gara giocata esattamente un mese fa, i lupi si apprestano alla sfida contro il Messina. Al San Filippo – Franco Scoglio la squadra dello stretto è reduce dalla sconfitta di misura maturata a Castellammare di Stabia. Il cambio di allenatore, dentro Eziolino Capuano fuori Sasà Sullo, ha portato una parziale inversione di rotta, 4 punti maturati in 3 giornate dal nuovo tecnico. Due vittorie (una in casa ed una in trasferta) e tre pareggi per i giallorossi, per un totale di 9 punti, un avvio sicuramente non positivo per l’Acr Messina. Seppur siamo ancora in prossimità del 12° turno di campionato, la sfida al Franco Scoglio si può definire da salvezza. Il Messina deve risalire la classifica, il Campobasso deve mantenere a distanza una diretta concorrente. I lupi hanno 6 punti in più rispetto alla squadra dello “stretto”, un bottino quanto meno da preservare dopo la sfida di domenica. Capuano schiera i suoi con il 3-5-2, dove gli attaccanti sono il giovane Andrea Adorante, scuola Inter poi passato al Parma, con i ducali anche una presenza in serie A, 4 centri in campionato sino ad ora, ed il croato Ante Vukusic, che gli appassionati di calcio ricorderanno con la maglia del Pescara in serie A, dove nella stagione 2012-2013 ha collezionato 19 presenze ed una rete.

In casa Campobasso mister Cudini sta lavorando con i suoi nella classica settimana tipo. Dopo le tre fatiche in otto giorni, il tecnico valuta le soluzioni per affrontare l’importante sfida al Messina. Borsino infortunati, appurato il rientro di Bontà che ha scontato il turno di squalifica, mancheranno sicuramente Ladu e Di Francesco. Il centrocampista ancora a secco di presenze in questa stagione per l’operazione alla spalla, dovrebbe tornare a disposizione per la sfida casalinga con il Catania, prevista domenica 7 novembre. Sicuro assente anche Di Francesco, per il recupero dell’esterno offensivo, dopo il guaio muscolare accusato a Torre del Greco, bisogna pazientare almeno un’altra settimana. Da monitorare anche la situazione del difensore Menna che soffre di un problema fisico da tempo, il difensore sta convivendo con un’ernia e di concerto con lo staff medico si potrebbe procedere ad un intervento chirurgico per risolvere il problema. Menna sarà presente a Messina, poi si valuterà se intervenire o meno, in caso lo stop dovrebbe essere di almeno un mese. Pronti i cambi nel reparto offensivo, con il rientro sicuro di Rossetti e con grande probabilità di Vitali, in mediana Bontà, Candellori e Tenkorang, difesa classica con il ballottaggio Pace – Vanzan sulla sinistra.

Il Campobasso da trasferta offre maggiori garanzie rispetto a quello di Selvapiana. Sono 11 i punti ottenuti nelle 6 uscite esterne, 3 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta a Palermo, dove il calcio di rigore fallito da Bontà poteva pareggiare i conti. La squadra trova giovamento negli spazi che si aprono in trasferta, dove volente o nolente la squadra di turno vuole il bottino pieno. Probabile che il copione sia lo stesso anche a Messina dove i giallorossi scenderanno in campo per vincere, ed in questo caso i lupi, sornioni, sono pronti a colpire nuovamente, almeno è quello che ci auguriamo.