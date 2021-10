Il Centro Studi Alto Molise, in collaborazione con il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise, presenterà, venerdì 5 novembre alle 17:30, il libro “Un Paese di paesi. Luoghi e voci dell’Italia interna” scritto da Rossano Pazzagli, per edizioni ETS, nello scenario della sala convegni della Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone.

L’autore discuterà del suo scritto insieme a Monica Meini, prof.ssa ordinaria di Geografia dell’UNIMOL, allo scrittore Francesco Paolo Tanzj, già docente di Filosofia e Storia nel Liceo scientifico di Agnone e a Cristian Leonardo Di Pietro, Presidente del Centro Studi.

L’insegnate di Storia del territorio e dell’ambiente all’Università del Molise avrà quindi di fare una disamina approfondita sulle peculiarità del territorio italiano, come riportato nella descrizione del libro: “L’Italia è un Paese di paesi che da Nord a Sud punteggiano il territorio. È l’Italia interna, prevalentemente collinare e montuosa, marginalizzata dallo sviluppo contemporaneo, abbandonata e resa silenziosa dallo spopolamento, una vasta periferia territoriale trascurata dalle politiche, svuotata di funzioni e servizi, ferita nella sua dignità ambientale, sociale e culturale. Partendo dai processi storici che ne hanno causato il declino, il libro cerca di ridare voce a questa Italia ingiustamente definita “minore” e alle sue risorse diffuse, ricchezze e bellezze utili non solo alle comunità locali ma all’intera società, individuando i paesi come nodi nevralgici del patrimonio territoriale e come laboratori di rinascita nell’orizzonte incerto del nostro tempo, reso più cupo dalla pandemia. Dalla dorsale appenninica alle campagne, descrivendo il paesaggio e la società locale, gli scritti qui raccolti mettono a nudo le contraddizioni di uno sviluppo squilibrato, riportando al centro il territorio e cercando di indicare nuovi sentieri nei paesi antichi.”