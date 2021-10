Accordo di partenariato tra Comune di Trivento e l’associazione di volontariato “Cielo e terra” per il progetto “Super – abilità: educazione e assistenza oltre le distanze”. Il progetto sarà presentato alla Regione Molise, a valere sull’avviso per il sostegno di progetti di rilevanza locale nell’ambito dell’azione “La bottega del sorriso”. La proposta, rivolta all’area disabili, punta alla formazione, incrementando le competenze informatiche e digitali, individuando gli ambiti educativi ottimali e attivando percorsi innovativi. Tra le azioni specifiche, è previsto l’uso di internet, delle piattaforme di social meeting, dei social network, della posta elettronica e dei programmi per la creazione di video oltre che della realtà aumentata. Inoltre, saranno anche promosse attività e laboratori multimediali e on line per mezzo dei nuovi strumenti, così da sperimentare procedimenti educativi e ricreativi, al fine di socializzare attraverso il lavoro di gruppo e sviluppare politiche e strumenti digitali in Rete. Tra le azioni specifiche, saranno sperimentate anche l’attività sportiva on line e la video-therapy utilizzata per la valorizzazione del sé e della condivisione.