In occasione dei 100 anni di Michele Montagano riceviamo e pubblichiamo la nota di auguri del Presidente della Regione Donato Toma.

“Sono in mano dei Tedeschi. La mia coscienza d’Italiano è integra. Avvisate famiglia. Viva l’Italia”.

Sono le parole, scritte di propria mano su un foglio – mentre viaggiava a bordo del vagone che lo conduceva in Germania nei campi di internamento – dal sottotenente Michelino Montagano, ventiduenne ufficiale del Regio Esercito Italiano, uno degli oltre 600 mila militari italiani che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, catturati dai tedeschi, si rifiutarono di collaborare con i repubblichini di Salò, scelta che causò loro la deportazione.

Non vennero considerati prigionieri di guerra, bensì internati militari italiani. Non potendo appellarsi alla Convenzione di Ginevra, furono sottoposti a un regime disumano nei campi di lavoro coatto.

Un atto di puro eroismo fu quello che avvenne nell’Oflag 83 di Wietzendorf, dove duecentoquattordici ufficiali si ribellarono ai nazisti rimanendo per diversi giorni nelle baracche dormitorio, non presentandosi all’appello. Il 24 febbraio 1945, i tedeschi ne scelsero ventuno per la decimazione. Fu allora che trentacinque ufficiali, fra i quali Michelino Montagano, si offrirono volontari al posto dei loro compagni, sebbene nove dei condannati non accettarono. All’ultimo momento, la fucilazione fu commutata in pena detentiva da scontare nello Strafflager di Unterlüss, un campo di rieducazione al lavoro e di sterminio, all’interno del quale le possibilità di sopravvivenza erano davvero remote.

Questa è la storia dei 44 eroi di Unterlüss, di cui il dottor Michele Montagano è stato protagonista ed è testimone vivente.

L’ironia, l’amore profondo per la vita, l’onestà, l’umiltà, la capacità di raccontare e ricordare quelle vicende senza rancore hanno tracciato il percorso della sua vita.

Michele Montagano, oggi, festeggia cent’anni. Cent’ anni vissuti intensamente, senza mai tradire la sua coerenza e la sua grande umanità.

Questa mattina, la cerimonia in suo onore a Palazzo San Giorgio alla presenza delle autorità civili e militari.

Dal presidente della Regione Molise, Donato Toma, i più affettuosi e sinceri auguri.